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Маттейс де Лигт перенес операцию на плече

Италия
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На восстановление уйдет около 3 месяцев

Маттейс де Лигт перенес операцию на плече
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт перенес операцию на плече, сообщает Football Italia.

По информации источника, 21-летнему голландцу потребуется три месяца на восстановление от повреждения.

В сезоне-2019/20 де Лигт провел за "Ювентус" 39 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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