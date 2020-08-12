Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт перенес операцию на плече, сообщает Football Italia.

По информации источника, 21-летнему голландцу потребуется три месяца на восстановление от повреждения.

В сезоне-2019/20 де Лигт провел за "Ювентус" 39 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передачи.