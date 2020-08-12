Италия
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Маттейс де Лигт перенес операцию на плече
На восстановление уйдет около 3 месяцев
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт перенес операцию на плече, сообщает Football Italia.
По информации источника, 21-летнему голландцу потребуется три месяца на восстановление от повреждения.
В сезоне-2019/20 де Лигт провел за "Ювентус" 39 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передачи.
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