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Бакайоко не исключил возвращения в Милан
В Милане он выступал в сезоне 2018/2019
Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко рассказал, что не против перехода в "Милан". Ранее сообщалось, что "россонери" хотят арендовать 25-летнего француза.
— Все знают, что "Милан" в моем сердце и что у меня хорошие воспоминания о клубе, — цитирует Goal.com Бакайоко. — Тем не менее, пока я игрок "Челси", посмотрим, что произойдет позднее.
В сезоне-2019/20 Бакайоко выступал за "Монако" на правах аренды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Он уже был в аренде в "Милане" в сезоне-2018/19.
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