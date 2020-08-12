Бакайоко не исключил возвращения в Милан

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко рассказал, что не против перехода в "Милан". Ранее сообщалось, что "россонери" хотят арендовать 25-летнего француза.

— Все знают, что "Милан" в моем сердце и что у меня хорошие воспоминания о клубе, — цитирует Goal.com Бакайоко. — Тем не менее, пока я игрок "Челси", посмотрим, что произойдет позднее.

В сезоне-2019/20 Бакайоко выступал за "Монако" на правах аренды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Он уже был в аренде в "Милане" в сезоне-2018/19.