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Ювентус решил продать одного из основных форвардов

Италия
(1 голосов)

Клуб и Дибала вели переговоры о новом контракте, но не смогли договориться

Ювентус решил продать одного из основных форвардов
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Туринский "Ювентус" выставит Пауло Дибалу на трансферный рынок, сообщает Tuttosport.

Претендентом на 26-летнего футболиста называют мадридский "Реал".

На вырученные средства "Ювентус" собирается купить игрока в среднюю линию.

В этом сезоне Дибала сыграл 33 матча в Серии А, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. С 2015-го года форвард защищал цвета туринцев.

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В статье: Ювентус (Турин) трансферы Пауло Дибала
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 13:09
На вырученные деньги Пирло купит Беседина или Супрягу. Может деньжат и хватит
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Dany_Red (Харьков)
13.08.2020 в 13:03
Так невдовзі Пірло без гравців залишається
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