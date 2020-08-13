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Мората может вернуться в Ювентус

Италия
(2 голосов)

Пирло видит в Альваро усиление

Мората может вернуться в Ювентус
Новина українською

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Альваро Морате, утверждает Calciomercato.

По данным источника, Мората является одним из вариантов усиления атакующей линии туринского клуба в летнее трансферное окно. Напомним, что форвард уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2016 год. Также в сферу интересов итальянского клуба входят Аркадиуш Милик ("Наполи") и Эдин Джеко ("Рома").

Мората перешёл в "Атлетико" в январе 2019 года из "Челси" на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года "матрасники" выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората
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