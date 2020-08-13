Бакайоко согласился на понижение зарплаты ради возвращения в Милан

Полузащитник "Чеси" Тьемуэ Бакайоко близок к переходу в "Милан".

По информации Tuttosport, французский разрушитель готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения на "Сан-Сиро", где он выступал в сезоне 2018/19. Вместо 3,5 миллионов евро в год он будет получать в составе "россонери" 3 миллиона.

Ожидается, что в ближайшее время "Челси" и "Милан" достигнут договоренности по Бакайоко. Итальянский клуб намерен арендовать 25-летнего игрока на сезон за 3 млн евро с последующий обязательством выкупа за 35 млн.

Отметим, что последний сезон Бакайоко провёл в "Монако".