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Бакайоко согласился на понижение зарплаты ради возвращения в Милан

Италия
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Год назад у "россонери" не нашлось денег на выкуп контракта француза

Бакайоко согласился на понижение зарплаты ради возвращения в Милан
Новина українською

Полузащитник "Чеси" Тьемуэ Бакайоко близок к переходу в "Милан".

По информации Tuttosport, французский разрушитель готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения на "Сан-Сиро", где он выступал в сезоне 2018/19. Вместо 3,5 миллионов евро в год он будет получать в составе "россонери" 3 миллиона.

Ожидается, что в ближайшее время "Челси" и "Милан" достигнут договоренности по Бакайоко. Итальянский клуб намерен арендовать 25-летнего игрока на сезон за 3 млн евро с последующий обязательством выкупа за 35 млн.

Отметим, что последний сезон Бакайоко провёл в "Монако".

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В статье: Челси (Лондон) Тьемуе Бакайоко Милан (Италия)
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