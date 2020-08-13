Фулбек "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Интера". Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" рассматривают украинца как альтернативу для Эмерсона Палмьери на тот случай, если миланцам не удастся договориться о трансфере итальянца с "Челси".

Ранее сообщалось об интересе к Миколенко со стороны "Наполи" и "Эвертона".