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Интер включился в гонку за Миколенко – Ди Марцио

Италия
(5 голосов)

Еще один итальянский гранд претендует на украинца

Интер включился в гонку за Миколенко – Ди Марцио
UA-Футбол
Новина українською

Фулбек "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Интера". Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" рассматривают украинца как альтернативу для Эмерсона Палмьери на тот случай, если миланцам не удастся договориться о трансфере итальянца с "Челси".

Ранее сообщалось об интересе к Миколенко со стороны "Наполи" и "Эвертона".

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В статье: Динамо (Киев) Интер (Милан) Виталий Миколенко
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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
13.08.2020 в 21:50
До зимы он никуда не уйдёт, а за 15 млн. € , которые хочет Суркис и позже не уйдёт. Лишь бы писать ...
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 21:42
Эпопея Ярмоленко №2
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 21:45
крисчанин, що тут побачив спільного? адже швидше можна назвати Матвієнко №2
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+1
-2
kuandrew (Львов)
13.08.2020 в 21:31
Хіба що обмін на Лукаку....
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+1
0
absurdlight (Kiev)
13.08.2020 в 21:23
Недавно пушку пустили на сайте, что «Миколенко близок к переходу в Эвертон». Все так усердно раздувались в комментариях. Кто пишет про Эвертон сегодня? Не перейдёт он никуда как минимум до зимнего трансферного окна. Тушите свет. ЮА футбол хватит с*рать в ленте новостей!
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-1
Dardolis (Первомайск)
13.08.2020 в 21:06
Контракт с Супругой на лучших условиях хотят переподписать?) А то агенты уже устали платить сайтам за сплетни)))
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waleo (Киев)
13.08.2020 в 21:17
пробегал мимо, наложил кучу и обратно в первомайск свалил
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