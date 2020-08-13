Италия
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Интер включился в гонку за Миколенко – Ди Марцио
Еще один итальянский гранд претендует на украинца
Фулбек "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Интера". Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
"Нерадзурри" рассматривают украинца как альтернативу для Эмерсона Палмьери на тот случай, если миланцам не удастся договориться о трансфере итальянца с "Челси".
Ранее сообщалось об интересе к Миколенко со стороны "Наполи" и "Эвертона".
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Источник:сайт Джанлуки Ди Марцио
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Комментарии (7)
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simargl (Чернигов)
13.08.2020 в 21:50
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таврия19752009 (симферополь)
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ПетроФ (Луцьк)
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kuandrew (Львов)
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waleo (Киев)
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