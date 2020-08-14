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Товен может продолжить карьеру в Аталанте

Италия
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Клуб из Бергамо нуждается в усилении

Товен может продолжить карьеру в Аталанте
Новина українською

Нападающий "Марселя" Флориан Товен может продолжить карьеру в "Аталанте", сообщает Football Italia.

По информации источника, 27-летний француз может обойтись клубу из Бергамо в сумму около 15-20 миллионов евро.

Товен принял участие в 2 матчах "Марселя" в сезоне-2019/20, суммарно проведя на поле 20 минут. Игрок пропустил практически весь сезон из-за травмы лодыжки.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Флорьян Товен
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