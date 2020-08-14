Нападающий "Марселя" Флориан Товен может продолжить карьеру в "Аталанте", сообщает Football Italia.

По информации источника, 27-летний француз может обойтись клубу из Бергамо в сумму около 15-20 миллионов евро.

Товен принял участие в 2 матчах "Марселя" в сезоне-2019/20, суммарно проведя на поле 20 минут. Игрок пропустил практически весь сезон из-за травмы лодыжки.