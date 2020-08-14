Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Фонсека проводит отпуск в Украине и хочет начать переговоры с двумя игроками Динамо
Одно другому не мешает
Паулу Фонсека сейчас отдыхает в Украине, на одном из курортов Черного моря. Параллельно с этим, он готов начать переговоры с двумя футболистами "Динамо".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португалец хочет видеть в "Роме" защитников Томаша Кендзеру и Виталия Миколенко. Он планирует укрепить фланги обороны в своем клубе.
Отметим, что "Рома" недавно сменила владельца и прежде всего Фонсека должен провести беседу Дэном Фридкином. Однако он готов параллельно с этим провести переговоры с защитниками киевлян.
Также интересно, что будущее самого Фонсеки неопределенно Его вполне могут