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СМИ: Фонсека проводит отпуск в Украине и хочет начать переговоры с двумя игроками Динамо

Италия
(3 голосов)

Одно другому не мешает

СМИ: Фонсека проводит отпуск в Украине и хочет начать переговоры с двумя игроками Динамо
UA-Футбол
Новина українською

Паулу Фонсека сейчас отдыхает в Украине, на одном из курортов Черного моря. Параллельно с этим, он готов начать переговоры с двумя футболистами "Динамо".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португалец хочет видеть в "Роме" защитников Томаша Кендзеру и Виталия Миколенко. Он планирует укрепить фланги обороны в своем клубе.

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Отметим, что "Рома" недавно сменила владельца и прежде всего Фонсека должен провести беседу Дэном Фридкином. Однако он готов параллельно с этим провести переговоры с защитниками киевлян.

Также интересно, что будущее самого Фонсеки неопределенно Его вполне могут уволить летом.

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В статье: Динамо (Киев) Рома (Рим) Паулу Фонсека Томаш Кендзёра Виталий Миколенко
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
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Комментарии (3)
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GlavVred (Odessa)
14.08.2020 в 19:05
Фонсека уж не в Одессе случайно? Надо поискать на пляжу :-)
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v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 19:00
Беседина хочет вырвать заранее)))
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.08.2020 в 18:58
Кендзеру?!
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