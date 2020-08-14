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СМИ: Аталанта может продать Малиновского, чтобы увеличить трансферный бюджет

Италия
(1 голосов)

Но ведь он один из лидеров

СМИ: Аталанта может продать Малиновского, чтобы увеличить трансферный бюджет
UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский может покинуть "Аталанту". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Дело не в плохой игре украинца, а в его трансферной стоимости. За сезон он подорожал вдвое и теперь оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт действителен до 2024-го.

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Продажа Руслана может увеличить трансферный бюджет "Аталанты". Они намеренны серьезно закупиться летом и одна из главных целей - Тайсон.

За 34 матча в первом сезоне в "Аталанте" он забил восемь голов и отдал пять голевых.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
TMW
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Комментарии (1)
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tartar (Львів)
14.08.2020 в 21:52
eee...
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