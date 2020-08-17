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Вновь ключевой? Пирло рассказал Роналду про его роль в Ювентусе

Италия
(3 голосов)

Криштиану не должен покинуть Турин

Вновь ключевой? Пирло рассказал Роналду про его роль в Ювентусе
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Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжит выступать за итальянский гранд. Португальский нападающий уже созвонился с новым наставником команда Андреа Пирло, чтобы обсудить планы 41-летнего тренера "бьянконери".

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Пирло заверил Роналду в том, что Криштиану останется ключевым игроком для "Ювентуса", клуб не намерен продавать его, как сообщает портал CalcioNews.

Португалец остался доволен итогами диалога с Андреа. Ранее в прессе ходили слухи о том, что "Старая синьора" захочет избавиться от Криштиану из-за его высокого оклада.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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Источник:
calcionews24

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Комментарии (2)
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nabo25
17.08.2020 в 12:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
magnumm (Шепетовка)
17.08.2020 в 12:22
они там что, с математикой не дружат?)) пусть вычтут все голы Ро в минувшем сезоне, посчитают кол-во набранных очков в играх чемпионата без учета голов Пр..на каком месте Юве будет? в тройку хоть войдет? и это лишь самое примитивное ,не говоря про остальные доходы от продаж и тд
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+3
-1


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