Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вновь ключевой? Пирло рассказал Роналду про его роль в Ювентусе
Криштиану не должен покинуть Турин
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжит выступать за итальянский гранд. Португальский нападающий уже созвонился с новым наставником команда Андреа Пирло, чтобы обсудить планы 41-летнего тренера "бьянконери".
Пирло заверил Роналду в том, что Криштиану останется ключевым игроком для "Ювентуса", клуб не намерен продавать его, как сообщает портал CalcioNews.
Португалец остался доволен итогами диалога с Андреа. Ранее в прессе ходили слухи о том, что "Старая синьора" захочет избавиться от Криштиану из-за его высокого оклада.