Вновь ключевой? Пирло рассказал Роналду про его роль в Ювентусе

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжит выступать за итальянский гранд. Португальский нападающий уже созвонился с новым наставником команда Андреа Пирло, чтобы обсудить планы 41-летнего тренера "бьянконери".

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Пирло заверил Роналду в том, что Криштиану останется ключевым игроком для "Ювентуса", клуб не намерен продавать его, как сообщает портал CalcioNews.

Португалец остался доволен итогами диалога с Андреа. Ранее в прессе ходили слухи о том, что "Старая синьора" захочет избавиться от Криштиану из-за его высокого оклада.