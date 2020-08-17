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В бирюзовом цвете: Милан презентовал третью форму на сезон-2020/21

Италия
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"Россонери", вы ли это?

В бирюзовом цвете: Милан презентовал третью форму на сезон-2020/21
Новина українською

"Милан" представил резервную форму на сезон-2020/21. Комплект выполнен в бирюзовом цвете, а на футболках виднеется узор. Пресс-служба клуба отмечает, что форма вдохновлена итальянской высокой модой.

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Также экипировка оснащена технологией терморегуляции, которая обеспечивает поддержание комфортной температуры тела.

Техническим спонсором "Милана" остается немецкая компания Puma.

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