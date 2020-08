В бирюзовом цвете: Милан презентовал третью форму на сезон-2020/21

"Милан" представил резервную форму на сезон-2020/21. Комплект выполнен в бирюзовом цвете, а на футболках виднеется узор. Пресс-служба клуба отмечает, что форма вдохновлена итальянской высокой модой.

Также экипировка оснащена технологией терморегуляции, которая обеспечивает поддержание комфортной температуры тела.

Техническим спонсором "Милана" остается немецкая компания Puma.

Fashion influences Milan. Milan influences the world ????

Tailor-made for a true Rossonero ????⚫️



Here's our 2020/21 Third kit! Order yours, now!???????? https://t.co/KhlNmRQHrk

La nuova terza maglia per la stagione 2020/21???????? https://t.co/Zj5cWArRqm#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/alqAULR114