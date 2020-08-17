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СМИ: Ювентус может подписать Гризманна и Суареса

Италия
(1 голосов)

А финансов хватит?

СМИ: Ювентус может подписать Гризманна и Суареса
UA-Футбол
Новина українською

Туринский "Ювентус" может серьезно усилиться летом. Особенно это касается линии нападения.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, первоочередная задача руководства - избавиться от Гонсало Игуаина. У аргентинца через год истекает контракт и он не входит в планы Пирло.

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На его место могут прийти два именитых игрока. Речь идет о форвардах "Барселоны" - Антуане Гризманне и Луисе Суаресе. Каталонцы будут устраивать чистку и вполне вероятно согласятся на продажу.

Отметим, что также Суаресом интересуется его экс-клуб.

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (17)
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magnumm (Шепетовка)
17.08.2020 в 19:08
та зачем Юве бревна)) 2-8 это жесть))))
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 19:11
Да, жесть у тебя в голове... Вынимай скорей, начнешь быстрее думать...
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0
-1
Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 19:12
Не согласен. Суарес был одним из лучших в сезоне у FC PornoStar, он ещё и травмирован долго был, а Гризманну не дал заиграть в свой футбол Меська и Вальверде с Кике. Первый запрещал ему бить по воротам и отдавать пас кому-то , но не ему, а вторые центрфорварда загнали на фланг, чтоб Меське не мешал.
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0
0
prockop4uck (Киев)
17.08.2020 в 18:46
Лучших с помойки решили забрать, но обладателя коричневых мячей решили оставить для новых позорных рекордов на радость дуриана
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+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 19:00
Привет, олень... Я в курсе что у вас кружок оленей... не хотел бы мешать вашему общению, но все же интересно, а кто среди вас дуриан? Вероятно это олень шизоид из Винницы?
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+1
-2
prockop4uck (Киев)
17.08.2020 в 19:01
8-2, щенок. Не забывай самый позорный счет в истории ЛЧ
+2
-1
Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 19:07
Но не в истории FC PornoStar. От Реала она получила также 8:2 в чемпионате и 11:1 в Кубке
+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 19:10
Как же не забыть, глупый ты щенок про регулярные унижения позорного Реала на Бернабеу... 0-3, 2-6, 3-4, 0-4, 0-1... Причем, совсем недавно в течении трех дней два раза Барса опустила этих негодяев... Ты можешь и не сомневаться.. Я все это помню...
0
0
prockop4uck (Киев)
17.08.2020 в 19:14
Я не буду перечислять традиционный ежегодный позор от Ромы, Ливерпуля, ПСЖ (о, там ещё и позорный судья был). Я просто напомню свежий и абсолютный рекорд 8-2, где обладатель коричневых мячей, более известный как король асасун, НИЧЕГО не показал
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
17.08.2020 в 18:40
Слухи, слухи... "А беззубые старухи Их разносят по умам!" Авжеж Мессі "з клубу прибрали" тепер всіх інших Коли ж дістануться Фаті
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+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
17.08.2020 в 18:40
пошла распродажа, налетай-подешевело. а если еще учитывать что Месси валит..
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+3
-2
Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 18:24
Связка КР-Суарес и Гриззи в подмогу плюс Дибала-это круто. А кто в Барсе будет Месси мячи подавать?
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+4
-2
Algrab (Костопiль)
17.08.2020 в 18:30
Вау...оленя розірве від люті...
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+4
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 18:32
А что действительно, твоего винницкого друга так порвет, как ты говоришь?
+1
-5
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 18:35
Лучшему футболисту мира мячи будут подавать мальчики во время игр. Это их обязанность... А, учитывая тот факт, что у великого Месси более 10 голов в карьере забито, когда он с мячом убежал с центра поля и по ходуобыграл четыре и больше соперников, то сам понимаешь, ты протупил, говоря такое. Что касается Суареса и Гризмана, то для Барсы это идеальный вариант. Там всерьез настроены вернуть Неймара.
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0
-5
Algrab (Костопiль)
17.08.2020 в 18:40
оленю, ти вже визначся. То Мессі з Грізманом та Суаресом всіх порвуть, то вже з Неймаром...А саме ліпше, прийми пігулки та лягай спатки в своїй палаті N 6...
+3
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 19:07
Олень... Сформулируй свой запрос более понятным способом. Твоё JUICIO (juicio - по-испански - мысль) должно быть понятно не только твоим друзьям - глупым оленям, но и нормальным людям...
0
0


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