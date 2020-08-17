Италия
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СМИ: Ювентус может подписать Гризманна и Суареса
А финансов хватит?
Туринский "Ювентус" может серьезно усилиться летом. Особенно это касается линии нападения.
Как сообщает Il Corriere dello Sport, первоочередная задача руководства - избавиться от Гонсало Игуаина. У аргентинца через год истекает контракт и он не входит в планы Пирло.
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На его место могут прийти два именитых игрока. Речь идет о форвардах "Барселоны" - Антуане Гризманне и Луисе Суаресе. Каталонцы будут устраивать чистку и вполне вероятно согласятся на продажу.
Отметим, что также Суаресом интересуется его
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Комментарии (17)
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magnumm (Шепетовка)
17.08.2020 в 19:08
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 19:11
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Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 19:12
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prockop4uck (Киев)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
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prockop4uck (Киев)
17.08.2020 в 19:01
+2
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Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 19:07
+1
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 19:10
0
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prockop4uck (Киев)
17.08.2020 в 19:14
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Spokoyno (Киев)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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Algrab (Костопiль)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
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