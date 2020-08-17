СМИ: Ювентус может подписать Гризманна и Суареса

Туринский "Ювентус" может серьезно усилиться летом. Особенно это касается линии нападения.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, первоочередная задача руководства - избавиться от Гонсало Игуаина. У аргентинца через год истекает контракт и он не входит в планы Пирло.

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На его место могут прийти два именитых игрока. Речь идет о форвардах "Барселоны" - Антуане Гризманне и Луисе Суаресе. Каталонцы будут устраивать чистку и вполне вероятно согласятся на продажу.