СМИ: Диего Коста продолжит карьеру в Милане

Все идет к тому, что Диего Коста покидает мадридский "Атлетико". Об этом сообщают ряд испанских СМИ.

Первым данную информацию начал распространять журналист Хуан Гато. По его данным, Коста уже сообщил родным, что продолжит карьеру в "Милане".

Контракт форварда истекает летом следующего года, а потому "Атлетико" не собирается удерживать игрока. А вот "россонери" давно искали игрока в линию атаки.

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Отметим, что Диего Коста покинет "Атлетико" во второй раз. Сначала он провел в команде два сезона, а в 2014-м отправился в "Челси". Проведя три скандальных года в Лондоне, он во второй раз подписал контракт с "матрасниками".

Всего в команде Симеоне испанец провел 208 матчей, забил 86 голов и отдал 36 голевых передач. Успел завоевать шесть трофеев.