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"Они все седеют за 3 года". Форвард Ювентуса рассказал, почему не хочет работать тренером

Италия
(3 голосов)

Гонсало, скажи это Гвардиоле или Зидану…

"Они все седеют за 3 года". Форвард Ювентуса рассказал, почему не хочет работать тренером
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Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что не собирается начинать тренерскую карьеру. Причины приводит Goal.com.

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"Скоро мы вернемся к тренировкам, у меня есть еще год по контракту с "Ювентусом". Я приеду в расположение команды и буду знакомиться с новым тренером – это станет новым опытом для меня".

"Я не буду работать тренером из-за ментального и психологического стресса, эти факторы неизбежны в этой профессии. Все наставники приходят в команду со своим цветом волос, но через три года они седеют".

В прошлом сезоне 32-летний Гонсало сыграл 32 матча в Серии А (8 голов и 4 результативные передачи).

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 11:52
"Гілки замість рук заважають давати настанови", - підкреслив Іґуаін.
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