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"Они все седеют за 3 года". Форвард Ювентуса рассказал, почему не хочет работать тренером
Гонсало, скажи это Гвардиоле или Зидану…
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что не собирается начинать тренерскую карьеру. Причины приводит Goal.com.
"Скоро мы вернемся к тренировкам, у меня есть еще год по контракту с "Ювентусом". Я приеду в расположение команды и буду знакомиться с новым тренером – это станет новым опытом для меня".
"Я не буду работать тренером из-за ментального и психологического стресса, эти факторы неизбежны в этой профессии. Все наставники приходят в команду со своим цветом волос, но через три года они седеют".
В прошлом сезоне 32-летний Гонсало сыграл 32 матча в Серии А (8 голов и 4 результативные передачи).