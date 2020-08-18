"Они все седеют за 3 года". Форвард Ювентуса рассказал, почему не хочет работать тренером

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что не собирается начинать тренерскую карьеру. Причины приводит Goal.com.

"Скоро мы вернемся к тренировкам, у меня есть еще год по контракту с "Ювентусом". Я приеду в расположение команды и буду знакомиться с новым тренером – это станет новым опытом для меня".

"Я не буду работать тренером из-за ментального и психологического стресса, эти факторы неизбежны в этой профессии. Все наставники приходят в команду со своим цветом волос, но через три года они седеют".

В прошлом сезоне 32-летний Гонсало сыграл 32 матча в Серии А (8 голов и 4 результативные передачи).