Агент лидера Ювентуса исключает его уход из клуба

Агент Пауло Дибалы прокомментировал последние слухи, которые связанны с его клиентом.

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"В последнее время я прочитал в СМИ очень много ложных слухов. Пауло - игрок "Ювентуса" и счастлив находиться в клубе. Сейчас мы работаем над новым контрактом", - цитирует агента Calciomercato.it.

Было много слухов, что новый тренер "зебр" Андреа Пирло готов отпустить Дибалу, чтобы получить дополнительные деньги на трансферы. Главным претендентом считался "Реал".