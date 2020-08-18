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Агент лидера Ювентуса исключает его уход из клуба

Италия
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Идут переговоры о новом контракте

Агент лидера Ювентуса исключает его уход из клуба
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Агент Пауло Дибалы прокомментировал последние слухи, которые связанны с его клиентом.

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"В последнее время я прочитал в СМИ очень много ложных слухов. Пауло - игрок "Ювентуса" и счастлив находиться в клубе. Сейчас мы работаем над новым контрактом", - цитирует агента Calciomercato.it.

Было много слухов, что новый тренер "зебр" Андреа Пирло готов отпустить Дибалу, чтобы получить дополнительные деньги на трансферы. Главным претендентом считался "Реал".

Отметим, что Пауло был признан игроком сезона в Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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