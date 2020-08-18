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Агент лидера Ювентуса исключает его уход из клуба
Идут переговоры о новом контракте
Агент Пауло Дибалы прокомментировал последние слухи, которые связанны с его клиентом.
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"В последнее время я прочитал в СМИ очень много ложных слухов. Пауло - игрок "Ювентуса" и счастлив находиться в клубе. Сейчас мы работаем над новым контрактом", - цитирует агента Calciomercato.it.
Было много слухов, что новый тренер "зебр" Андреа Пирло готов отпустить Дибалу, чтобы получить дополнительные деньги на трансферы. Главным претендентом считался "Реал".
Отметим, что Пауло был признан
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