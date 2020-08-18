Наполи продлил контракт сразу с тремя футболистами

Итальянский "Наполи" объявил о продлении сделок сразу трех игроков.

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Свои подписи поставили Джованни Ди Лоренцо, Марио Руи и Элиф Элмас. Каждый из них теперь останется в коллективе до лета 2025-го года.

✍️ Ufficiali i rinnovi in azzurro di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025.

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???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CALVLZwr49 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2020