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Наполи продлил контракт сразу с тремя футболистами
Вскоре могут продлить сделку с тренером
Итальянский "Наполи" объявил о продлении сделок сразу трех игроков.
Свои подписи поставили Джованни Ди Лоренцо, Марио Руи и Элиф Элмас. Каждый из них теперь останется в коллективе до лета 2025-го года.
✍️ Ufficiali i rinnovi in azzurro di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2020
???? https://t.co/2tQphhf4eW
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CALVLZwr49
Напомним, что помимо удержания старых игроков, "Наполи" активно ведет себя на трансферном рынке. Недавно они совершили
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