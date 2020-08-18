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Наполи продлил контракт сразу с тремя футболистами

Италия
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Вскоре могут продлить сделку с тренером

Наполи продлил контракт сразу с тремя футболистами
UA-Футбол
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Итальянский "Наполи" объявил о продлении сделок сразу трех игроков.

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Свои подписи поставили Джованни Ди Лоренцо, Марио Руи и Элиф Элмас. Каждый из них теперь останется в коллективе до лета 2025-го года.

Напомним, что помимо удержания старых игроков, "Наполи" активно ведет себя на трансферном рынке. Недавно они совершили рекордный трансфер в истории.

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В статье: Наполи (Неаполь) Элиф Элмас Джованни Ди Лоренцо Марио Руи
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