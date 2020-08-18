Лацио попытается подписать Хамеса Родригеса

Римский "Лацио" ищет новых игроков, которые могут укрепить центр поля. Ранее их "кинул" Давид Сильва.

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Как сообщает Calciomercato.com, главный претендент на перезход - Хамес Родригес. Колумбиец давно готов уйти из "Реала", чем может воспользоваться "Лацио".

Однако также есть вероятность, что "орлы" попытаются вернуть Филипе Андерсона. Три года назад он покинул Рим, чтобы подписать контракт с "Вест Хэмом".

Напомним, что "Лацио" укрепляет состав, так как будет выступать в Лиге Чемпионов.