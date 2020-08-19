Атлетико может подписать Федерико Бернардески

Вингер туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески может продолжить карьеру в мадридском "Атлетико", сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб намерен расстаться с футболистом. "Ювентус" предложил игрока "Фиорентине", но "фиалки" посчитали его требования слишком высокими. Сообщается, что и сам Бернардески не заинтересован в возвращении в "Фиорентину" и предпочитает отправиться в Мадрид.

Бернардески перешёл в "Ювентус" из "Фиорентины" летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета "Кротоне".

В сезоне-2019/2020 Бернардески провёл на поле 38 матчей, стал автором двух забитых мячей и отдал три результативные передачи.