Миколенко отпадает: Наполи в ближайшее время подпишет польского левого защитника

Итальянский "Наполи" давно ищет новго левого защитника. Дженнаро Гаттузо не устраивает квалификация Руи и Гуляма.

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Как сообщает Weszlo.com, в ближайшее время неаолитанцы подпишут 19-летнего Михала Карбовника. Он защищает цвета "Легии" и молодежной сборной Польши.

В последнем сезоне Карбовник отыграл 38 матчей, в которых отдал восемь голевых передач. Сумма трансфера неизвестна, но она составит от семи до десяти миллионов евро.