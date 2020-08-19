Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко отпадает: Наполи в ближайшее время подпишет польского левого защитника
За него не требуют 35 миллионов
Итальянский "Наполи" давно ищет новго левого защитника. Дженнаро Гаттузо не устраивает квалификация Руи и Гуляма.
Как сообщает Weszlo.com, в ближайшее время неаолитанцы подпишут 19-летнего Михала Карбовника. Он защищает цвета "Легии" и молодежной сборной Польши.
В последнем сезоне Карбовник отыграл 38 матчей, в которых отдал восемь голевых передач. Сумма трансфера неизвестна, но она составит от семи до десяти миллионов евро.
Отметим, что "Наполи" следил за Виталием Миколенко, однако их отпугнул