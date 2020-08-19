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Миколенко отпадает: Наполи в ближайшее время подпишет польского левого защитника

Италия
(1 голосов)

За него не требуют 35 миллионов

Миколенко отпадает: Наполи в ближайшее время подпишет польского левого защитника
UA-Футбол
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Итальянский "Наполи" давно ищет новго левого защитника. Дженнаро Гаттузо не устраивает квалификация Руи и Гуляма.

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Как сообщает Weszlo.com, в ближайшее время неаолитанцы подпишут 19-летнего Михала Карбовника. Он защищает цвета "Легии" и молодежной сборной Польши.

В последнем сезоне Карбовник отыграл 38 матчей, в которых отдал восемь голевых передач. Сумма трансфера неизвестна, но она составит от семи до десяти миллионов евро.

Отметим, что "Наполи" следил за Виталием Миколенко, однако их отпугнул выставленный ценник.

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В статье: Наполи (Неаполь) Михал Карбовник
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
19.08.2020 в 20:51
35 млн евро??? Кто-то в Динамо точно умом тронулся...
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аалекс ( Крым)
19.08.2020 в 21:06
Просто не планируют его продавать.
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