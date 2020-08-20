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Директор Лацио: Давид Силва? Мы все еще считаем, что когда кто-то дает слово, то это что-то да значит

Италия
(1 голосов)

Действительно, получилось некрасиво

Директор Лацио: Давид Силва? Мы все еще считаем, что когда кто-то дает слово, то это что-то да значит
Новина українською

Директор "Лацио" по связям с общественностью Стефано Де Мартино прокомментировал сорвавшийся трансфер Давида Силвы, который перешел из "Манчестер Сити" в "Реал Сосьедад". Цитирует Де Мартино Football Italia.

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"За последние 48 часов о ситуации с Давидом было сказано многое. "Лацио" всегда ведет себя корректно. Мы все еще считаем, что когда кто-то дает слово, то это что-то да значит. Спортивный директор Игли Таре прокомментировал ситуацию, ведь мы делали все открыто и честно".

"Некоторые версии, которые мы прочитали в медиа, не являются точными. Грустно видеть, как люди распространяют эти слухи. Но хорошая новость в том, что наши фанаты больше не попадают в эти ловушки".

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В статье: Давид Сильва Давид Силва Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лацио (Рим) Реал Сосьедад
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Источник:
Football Italia

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