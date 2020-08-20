Директор Лацио: Давид Силва? Мы все еще считаем, что когда кто-то дает слово, то это что-то да значит

Директор "Лацио" по связям с общественностью Стефано Де Мартино прокомментировал сорвавшийся трансфер Давида Силвы, который перешел из "Манчестер Сити" в "Реал Сосьедад". Цитирует Де Мартино Football Italia.

"За последние 48 часов о ситуации с Давидом было сказано многое. "Лацио" всегда ведет себя корректно. Мы все еще считаем, что когда кто-то дает слово, то это что-то да значит. Спортивный директор Игли Таре прокомментировал ситуацию, ведь мы делали все открыто и честно".