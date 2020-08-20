Официально: Луис Диего Лопес покидает Брешию

"Брешия" официально объявила о расторжении контракта с наставником Луисом Диего Лопесом. В ближайшее время клуб должен презентовать нового главного тренера – по предварительной информации СМИ, у руля "ласточек" станет известный 69-летний специалист Луиджи Дельнери. Пресс-служба "Брешии" поблагодарила Лопеса за профессионализм и преданность делу.

Читайте также Серия А может открыть стадионы для болельщиков уже осенью

Уругваец не сумел помочь "Брешии" сохранить прописку в Серии А – клуб вылетел в низший дивизион по итогам кампании.

Напомним, Луис Диего Лопес – легенда "Кальяри", он защищал цвета команды с 1998-го по 2010 год. С 2012-го по 2018-й уругваец возглавлял "островитян".