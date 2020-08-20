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У футболиста Наполи обнаружен коронавирус

Италия
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Ранее вирус был обнаружен у брата игрока

У футболиста Наполи обнаружен коронавирус
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У форварда "Наполи" Андреа Петаньи обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба на официальном сайте.

Сообщается, что коронавирус был выявлен у футболиста по результатам тестирования, которое он прошёл после того, как заразился брат футболиста. Болезнь протекает бессимптомно, Петанья находится на самоизоляции. После выздоровления игрок присоединится к команде.

Петанья перешёл в "Наполи" зимой 2020 года из СПАЛа, где провёл остаток сезона на правах аренды. Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2019/2020 форвард провёл в чемпионате Италии 36 матчей, стал автором 12 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 5 жёлтых карточек.

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В статье: Наполи (Неаполь) Андреа Петанья Наполи (Италия) Наполи
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