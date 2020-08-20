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Угасший талант: Кшиштоф Пентек может вернуться в Серию А
Поляк не оправдал возложенные ожидания
Польский форвард Кшиштоф Пентек может постараться реанимировать свою карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщает Il Corriere dello Sport, сейчас в игроке заинтересована "Фиорентина". Они готовы арендовать нападающего на два сезона, а после выкупить его.
Пентек очень ярко стартовал в "Дженоа" и в "Милане", однако после его карьера в составе "россонери" начала угасать. Полгода назад он подписал контракт с "Гертой", однако за то время смог забить пять голов в 16-ти матчах.
Отметим также, что Пентек может заменить в "Фиорентине" Федерико Кьезу, которым