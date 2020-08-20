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Пандемия не отступает: коронавирус обнаружен у Бога

Италия
(1 голосов)

Форвард "Сассуоло" уже на самоизоляции

Пандемия не отступает: коронавирус обнаружен у Бога
Новина українською

Серию А накрыла целая лавина новых случаев заболевания на COVID-19 среди футболистов. Только за последние два дня положительный тест сдали Антонио Миранте из "Ромы" и Андреа Петанья из "Наполи".

Сегодня "Сассуоло" сообщил, что коронавирус подцепил форвард Жереми Бога. 23-летний ивуриец переносит болезнь бессимптомно и, как и полагается, сидит дома на самоизоляции.

Бога - важный игрок основы "Нероверди". В минувшем чемпионате он забил 11 голов в 34 матчах.

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В статье: ФК Сассуоло Жереми Бога коронавирус
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
20.08.2020 в 23:24
Сильное заявление... Наверное хрен бы вы о нем написали, если б не фамилия...
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