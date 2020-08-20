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В пару к Роналду: Пирло хочет пригласить в Ювентус 34-летнего форварда
А как же омоложение состава?
Андреа Пирло, который совсем недавно стал тренером "Ювентуса", уже ищет варианты для усиления состава. В ближайшее время может состояться интересный трансфер.
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, молодой наставник хочет переманить Эдина Джеко. Сейчас 34-летний игрок защищает цвета "Ромы".
Римский клуб будет готов продать форварда, однако только если поступит выгодное предложение. Порталом Transfermarket он оценивается в 11 миллионов евро.
Отметим, что Джеко должен будет занять место Игуаина, которому