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В пару к Роналду: Пирло хочет пригласить в Ювентус 34-летнего форварда

Италия
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А как же омоложение состава?

В пару к Роналду: Пирло хочет пригласить в Ювентус 34-летнего форварда
UA-Футбол
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Андреа Пирло, который совсем недавно стал тренером "Ювентуса", уже ищет варианты для усиления состава. В ближайшее время может состояться интересный трансфер.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, молодой наставник хочет переманить Эдина Джеко. Сейчас 34-летний игрок защищает цвета "Ромы".

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Римский клуб будет готов продать форварда, однако только если поступит выгодное предложение. Порталом Transfermarket он оценивается в 11 миллионов евро.

Отметим, что Джеко должен будет занять место Игуаина, которому укажут на дверь.

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В статье: Эдин Джеко Ювентус (Турин) Рома (Рим)
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