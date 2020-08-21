Специя оформила промоушн в Серию А

В ответном матче плей-офф за право выйти в Серию А "Специя" встречалась с "Фрозиноне". Первый поединок команд завершился минимальной победой "орлят" (1:0).

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Даже несмотря на вчерашнее поражение во втором матче со счетом 0:1 и ничейный результат по сумме двух встреч (1:1), "Специя" поднялась в Высший дивизион Италии за счет 3-го места в Серии B.

Serie A!!! La fotogallery di Spezia - Frosinone https://t.co/aKEIl8WQge — Spezia Calcio (@acspezia) August 20, 2020

Главным достижением "Специи" является победа в полуофициальном чемпионате Италии в 1944 году.