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Специя оформила промоушн в Серию А

Италия
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Специя оформила промоушн в Серию А
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В ответном матче плей-офф за право выйти в Серию А "Специя" встречалась с "Фрозиноне". Первый поединок команд завершился минимальной победой "орлят" (1:0).

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Даже несмотря на вчерашнее поражение во втором матче со счетом 0:1 и ничейный результат по сумме двух встреч (1:1), "Специя" поднялась в Высший дивизион Италии за счет 3-го места в Серии B.

Главным достижением "Специи" является победа в полуофициальном чемпионате Италии в 1944 году.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Специя (Италия) Серия B
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Источник:
Football Italia

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