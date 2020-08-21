Запасной вариант: Лацио рассматривает возможность подписания полузащитника Барселоны

"Лацио" долгое время вело наблюдение за Давидом Сильвой. Практически согласовав контракт с ним, они неожиданно упустили испанца. Теперь идет поиск альтернативы.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "орлы" могут подписать Рафинью из "Барселоны". Трансфер полузащитника обойдется римлянам в 12 миллионов евро.

Наставники "Барселоны" редко выпускали Рафинью в старте, а потому каталонцы не будут выступать против его продажи. Контракт бразильца рассчитан до лета 2021-го.

Отметим, что Рафинья уже играл в Серии А, защищая цвета "Интера".