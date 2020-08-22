Италия
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Ювентус расторгнет контракты с Игуаином и Хедирой
Ветераны не входят в планы Андреа Пирло
"Ювентус" ведет переговоры с Гонсало Игуаином и Сами Хедирой по поводу досрочного прекращения сотрудничества.
По информации Фабрицио Романо, в Турине намерены предоставить обоим статус свободного агента несмотря на то, что их соглашения с клубом действуют до 2021 года.
Ранее "бьянконери" покинул еще один ветеран – Блез Матюиди перебрался в "Интер Майами".
В минувшем сезоне Игуаин провел 44 поединка в футболке "бьянконери", забив 11 голов и совершив 8 ассистов. На счету Хедиры 18 матчей проведенных игр.
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22.08.2020 в 12:29
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