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Ювентус расторгнет контракты с Игуаином и Хедирой

Италия
(1 голосов)

Ветераны не входят в планы Андреа Пирло

Ювентус расторгнет контракты с Игуаином и Хедирой
Новина українською

"Ювентус" ведет переговоры с Гонсало Игуаином и Сами Хедирой по поводу досрочного прекращения сотрудничества.

По информации Фабрицио Романо, в Турине намерены предоставить обоим статус свободного агента несмотря на то, что их соглашения с клубом действуют до 2021 года.

Ранее "бьянконери" покинул еще один ветеран – Блез Матюиди перебрался в "Интер Майами".

В минувшем сезоне Игуаин провел 44 поединка в футболке "бьянконери", забив 11 голов и совершив 8 ассистов. На счету Хедиры 18 матчей проведенных игр.

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В статье: Сами Хедира Гонсало Игуаин Ювентус (Турин)
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Комментарии (0)
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nabo29
22.08.2020 в 12:29
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