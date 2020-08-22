Неста может войти в тренерский штаб Пирло в Ювентусе

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло продолжает работать над формированием тренерского штаба команды.

По информации Corriere dello Sport, по инициативе Пирло в качестве ассистента был приглашен Алессандро Неста, который ныне возглавляющему "Фрозиноне".

Изначально Неста взял время на размышление, так как "Фрозиноне" боролся за выход в Серию А, но после поражения в плей-офф за повышение в классе специалист готов выслушать предложение бывшего партнера по команде.

Ранее в штаб Пирло в "Юве" уже вошел экс-защитник клуба Игор Тудор.