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Неста может войти в тренерский штаб Пирло в Ювентусе

Италия
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Воссоединение старых товарищей

Неста может войти в тренерский штаб Пирло в Ювентусе
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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло продолжает работать над формированием тренерского штаба команды.

По информации Corriere dello Sport, по инициативе Пирло в качестве ассистента был приглашен Алессандро Неста, который ныне возглавляющему "Фрозиноне".

Изначально Неста взял время на размышление, так как "Фрозиноне" боролся за выход в Серию А, но после поражения в плей-офф за повышение в классе специалист готов выслушать предложение бывшего партнера по команде.

Ранее в штаб Пирло в "Юве" уже вошел экс-защитник клуба Игор Тудор.

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В статье: Андреа Пирло Алессандро Неста
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