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Без Роналду, но с великаном Лукаку и пушкой Малиновского. Сборная сезона Серии А | ДУБЛЬ-ВЭ #5
Мы составили свой ТОП из игроков чемпионата Италии
На повестке дня символическая сборная Серии А по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Без стабильного курильщика в воротах и Криштиану в атаке, но зато с молодым наследником Пирло, лучшим ассистентом первенства по прозвищу "Волшебник" и украинской звездой Русланом Малиновским.
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