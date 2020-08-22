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Без Роналду, но с великаном Лукаку и пушкой Малиновского. Сборная сезона Серии А | ДУБЛЬ-ВЭ #5

Италия
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Мы составили свой ТОП из игроков чемпионата Италии

Без Роналду, но с великаном Лукаку и пушкой Малиновского. Сборная сезона Серии А | ДУБЛЬ-ВЭ #5
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня символическая сборная Серии А по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Без стабильного курильщика в воротах и Криштиану в атаке, но зато с молодым наследником Пирло, лучшим ассистентом первенства по прозвищу "Волшебник" и украинской звездой Русланом Малиновским.

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В статье: Крис Смоллинг Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Чиро Иммобиле Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Франческо Ачерби Антонио Конте Ромелу Лукаку Нордин Амрабат Алехандро Гомес Луис Альберто Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Йосип Иличич Лацио (Рим) Доменико Берарди Стефан де Врей Милан Пауло Дибала Войцех Щенсны Джанлуиджи Доннарумма Тео Эрнандес Милан Шкриньяр Лаутаро Мартинес Матейс де Лигт Деян Кулусевски Сандро Тонали Подкаст Робин Госенс ДУБЛЬ-ВЭ
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