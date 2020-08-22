Без Роналду, но с великаном Лукаку и пушкой Малиновского. Сборная сезона Серии А | ДУБЛЬ-ВЭ #5

На повестке дня символическая сборная Серии А по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Без стабильного курильщика в воротах и Криштиану в атаке, но зато с молодым наследником Пирло, лучшим ассистентом первенства по прозвищу "Волшебник" и украинской звездой Русланом Малиновским.

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