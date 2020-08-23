Италия
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Лацио поспорит за Рейну с Валенсией
Римляне ищут подмену Стракоши
Голкипер "Милана" Хосе Рейна может стать игроком "Лацио", сообщает испанское издание AS.
Руководство "орлов" рассматривает испанца в качестве сменщика для Томаша Стракоши.
По информации источника, 37-летний ветеран уже согласовал условия контракта с "Лацио" и вскоре может присоединиться к клубу.
Ранее на игрока претендовала "Валенсия".
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