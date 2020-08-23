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Лацио поспорит за Рейну с Валенсией

Италия
(2 голосов)

Римляне ищут подмену Стракоши

Лацио поспорит за Рейну с Валенсией
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Голкипер "Милана" Хосе Рейна может стать игроком "Лацио", сообщает испанское издание AS.

Руководство "орлов" рассматривает испанца в качестве сменщика для Томаша Стракоши.

По информации источника, 37-летний ветеран уже согласовал условия контракта с "Лацио" и вскоре может присоединиться к клубу.

Ранее на игрока претендовала "Валенсия".

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В статье: Пепе Рейна Валенсия (Испания) Лацио (Рим)
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