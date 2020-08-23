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Новый владелец Ромы принял решение по поводу будущего Фонсеки

Италия
(4 голосов)

В клубе не планируют радикальных изменений в ближайшее время

Новый владелец Ромы принял решение по поводу будущего Фонсеки
Новина українською

Недавно "Рома" перешла в руки нового владельца, американского миллиардера Дэн Фридкина, что породило слухи об изменениях в руководстве и тренерском штабе клуба. В том числе под вопрос ставилось будущее Паулу Фонсеки.

Однако как сообщает Roma Giallorossa, в Лондоне состоялась встреча между представителями собственника и топ-менеджментом клуба, на которой решалась стратегия развития клуба, в том числе и судьба главного тренера.

Фридкин дал понять, что видит Фонсеку наставником "волков" в новом сезоне и готов предоставить португальцу время для развития проекта.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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