Новый владелец Ромы принял решение по поводу будущего Фонсеки

Недавно "Рома" перешла в руки нового владельца, американского миллиардера Дэн Фридкина, что породило слухи об изменениях в руководстве и тренерском штабе клуба. В том числе под вопрос ставилось будущее Паулу Фонсеки.

Однако как сообщает Roma Giallorossa, в Лондоне состоялась встреча между представителями собственника и топ-менеджментом клуба, на которой решалась стратегия развития клуба, в том числе и судьба главного тренера.

Фридкин дал понять, что видит Фонсеку наставником "волков" в новом сезоне и готов предоставить португальцу время для развития проекта.