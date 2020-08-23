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Парма уволила Д′Аверсу. Он возглавлял клуб с 2016-го года

Италия
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Клуб решил двигаться в новом направлении

Парма уволила Д′Аверсу. Он возглавлял клуб с 2016-го года
Новина українською

"Парма" объявила об увольнении главного тренера Роберто Д′Аверсы.

Клуб обосновал решение тем, что в команде за последние недели исчезли сплоченность, гармония и энтузиазм.

Д′Аверса возглавлял "Парму" с декабря 2016-го года. Под его руководством клуб провёл 149 матчей: 65 побед, 32 ничьи и 52 поражения.

В прошлом сезоне "Парма" заняла 11-е место в Серии А.

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В статье: Парма (Парма)
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