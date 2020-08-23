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Наставник Болоньи Синиша Михайлович заразился коронавирусом
В прошлом сезоне серб боролся с лейкемией
Официальный сайт "Болоньи" сообщает, что главный тренер команды Синиша Михайлович заразился коронавирусом.
51-летний наставник находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.
Завтра, 24-го августа все футболисты и работники клуба также сдадут тесты на COVID-19.
Сербский специалист возглавил итальянский клуб зимой 2019-го года, а в июне этого года продлил соглашение до конца сезона 2022/23. Напомним, Михайлович в прошедшем сезоне боролся с лейкемией и пропустил большую часть кампании.
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Источник:bolognafc.it
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