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Наставник Болоньи Синиша Михайлович заразился коронавирусом

Италия
(1 голосов)

В прошлом сезоне серб боролся с лейкемией

Наставник Болоньи Синиша Михайлович заразился коронавирусом
Новина українською

Официальный сайт "Болоньи" сообщает, что главный тренер команды Синиша Михайлович заразился коронавирусом.

51-летний наставник находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

Завтра, 24-го августа все футболисты и работники клуба также сдадут тесты на COVID-19.

Сербский специалист возглавил итальянский клуб зимой 2019-го года, а в июне этого года продлил соглашение до конца сезона 2022/23. Напомним, Михайлович в прошедшем сезоне боролся с лейкемией и пропустил большую часть кампании.

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В статье: Болонья (Болонья) Синиша Михайлович
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Источник:
bolognafc.it
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.08.2020 в 17:31
На его лейкоз ещё коронавируса не хватало...
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