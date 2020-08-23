Наставник Болоньи Синиша Михайлович заразился коронавирусом

Официальный сайт "Болоньи" сообщает, что главный тренер команды Синиша Михайлович заразился коронавирусом.

51-летний наставник находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

Завтра, 24-го августа все футболисты и работники клуба также сдадут тесты на COVID-19.

Сербский специалист возглавил итальянский клуб зимой 2019-го года, а в июне этого года продлил соглашение до конца сезона 2022/23. Напомним, Михайлович в прошедшем сезоне боролся с лейкемией и пропустил большую часть кампании.