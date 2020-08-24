  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Аллегри ждет предложение от Интера и откажет другим клубам
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Аллегри ждет предложение от Интера и откажет другим клубам

Италия
(1 голосов)

Все зависит от Конте

СМИ: Аллегри ждет предложение от Интера и откажет другим клубам
UA-Футбол
Новина українською

Макс Аллегри уже больше года находится без работы. Прошлым летом он покинул "Ювентус". Сейчас его главная цель - возглавить итальянский клуб.

Как сообщает Sky Sport Italia, наставник ждет предложение от "Интера". Он готов отказать любым клубам, в том числе "ПСЖ", который может уволить Томаса Тухеля.

Будущее Аллегри, вероятно, определится завтра. Антонио Конте может покинуть миланский клуб и во вторник проведет встречу с руководством.

Читайте такжеКонте: Обсудим на холодную голову будущее Интера через пару дней – со мной или без меня

Интересно, что в 2014-м году Макс сменил Конте у руля "Ювентуса". Говорят, что история повторяется дважды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Массимилиано Аллегри Антонио Конте Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...