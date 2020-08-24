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СМИ: Аллегри ждет предложение от Интера и откажет другим клубам
Все зависит от Конте
Макс Аллегри уже больше года находится без работы. Прошлым летом он покинул "Ювентус". Сейчас его главная цель - возглавить итальянский клуб.
Как сообщает Sky Sport Italia, наставник ждет предложение от "Интера". Он готов отказать любым клубам, в том числе "ПСЖ", который может уволить Томаса Тухеля.
Будущее Аллегри, вероятно, определится завтра. Антонио Конте может покинуть миланский клуб и во вторник проведет встречу с руководством.
Интересно, что в 2014-м году Макс сменил Конте у руля "Ювентуса". Говорят, что история повторяется дважды.