СМИ: Аллегри ждет предложение от Интера и откажет другим клубам

Макс Аллегри уже больше года находится без работы. Прошлым летом он покинул "Ювентус". Сейчас его главная цель - возглавить итальянский клуб.

Как сообщает Sky Sport Italia, наставник ждет предложение от "Интера". Он готов отказать любым клубам, в том числе "ПСЖ", который может уволить Томаса Тухеля.

Будущее Аллегри, вероятно, определится завтра. Антонио Конте может покинуть миланский клуб и во вторник проведет встречу с руководством.

Интересно, что в 2014-м году Макс сменил Конте у руля "Ювентуса". Говорят, что история повторяется дважды.