Экс-игрок сборной Португалии: Роналду добился успеха в Италии, выиграв два чемпионства

Экс-футболист сборной Португалии Нуну Гомеш прокомментировал два сезона Криштиану Роналду в Серии А.

"Можно ли назвать эти два года успешными? Я думаю да, ведь он смог выиграть два чемпионства. Однако для "Ювентуса" все еще недостаточно просто выиграть Скудетто.

Многие считали, что Роналду не сможет преуспеть за пределами "Реала", однако его статистика говорит другое. Он много забивает и играет почти во всех матчах. В своем возрасте он продолжает показывать фантастический уровень", - приводит слова Гомеша Goal.

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За два года в "Юве" Роналду успел забить 65 голов и отдать 18 голевых в 89 матчах.