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Маэстро в новой роле. Ювентус провел первую тренировку под руководством Пирло

Италия
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Получится ли у Андреа?

Маэстро в новой роле. Ювентус провел первую тренировку под руководством Пирло
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Андреа Пирло этим летом сменил Маурицио Сарри на посту тренера "Ювентуса". Сегодня он провел свою первую тренировку.

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Команды пока что работают только в небольших группах, следуя медицинском протоколу. Отсутствовали двое - Пауло Дибала и Матейс де Лигт. Оба сейчас травмированные.

Стоит отметить отдельно, что также первую тренировку в клубе провел Деян Кулусевски. Швед был подписан еще зимой, но полгода провел в "Парме".

Старт нового сезона в Серии А намечен на 19-е сентября.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Деян Кулусевски
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