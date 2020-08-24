Маэстро в новой роле. Ювентус провел первую тренировку под руководством Пирло

Андреа Пирло этим летом сменил Маурицио Сарри на посту тренера "Ювентуса". Сегодня он провел свою первую тренировку.

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Команды пока что работают только в небольших группах, следуя медицинском протоколу. Отсутствовали двое - Пауло Дибала и Матейс де Лигт. Оба сейчас травмированные.

Стоит отметить отдельно, что также первую тренировку в клубе провел Деян Кулусевски. Швед был подписан еще зимой, но полгода провел в "Парме".