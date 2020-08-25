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Пирло: Мы приняли решение, что Игуаин покинет Ювентус

Италия
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Время "Пипиты" в Турине подошло к концу

Пирло: Мы приняли решение, что Игуаин покинет Ювентус
UA-Футбол
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Новоиспеченный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло подтвердил информацию, что Гонсало Игуаин действительно покинет команду.

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"У меня был разговор с Игуаином. Я очень уважаю его как человека, у него был отличный период в клубе и он стал великим игроком. Однако мы приняли решение, что наши пути расходятся. Гонсало был великим чемпионом, но любые истории заканчиваются. Мы говорили друг с другом и приняли данное решение", - заявил Пирло на пресс-конференции.

Аргентинский форвард перешел в "Ювентус" в 2016-м году за 90 миллионов. В составе туринцев он смог провести 149 матчей и завоевать пять трофеев.

Также отметим, что Пирло уже определился с заменой Игуаину.

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В статье: Андреа Пирло Гонсало Игуаин Ювентус (Турин)
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