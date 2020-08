Официально: Педро - игрок Ромы

Итальянская "Рома" объявила о трансфере Педро. Информацию об этом передает официальный сайт клуба.

Испанский вингер подписал трехлетний контракт. Педро перешел в новый клуб в статусе свободного агента, так как покинул "Челси" летом.

Педро - воспитанник "Барселоны", который выступал за испанский клуб до 2015-го года. Всего за свою карьеру успел завоевать 25 трофеев, среди которых - три Лиги Чемпионов.

✅ OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player ???? pic.twitter.com/ToViuer49F