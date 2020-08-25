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Официально: Педро - игрок Ромы

Италия
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Усиление для команды Фонсеки

Официально: Педро - игрок Ромы
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Итальянская "Рома" объявила о трансфере Педро. Информацию об этом передает официальный сайт клуба.

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Испанский вингер подписал трехлетний контракт. Педро перешел в новый клуб в статусе свободного агента, так как покинул "Челси" летом.

Педро - воспитанник "Барселоны", который выступал за испанский клуб до 2015-го года. Всего за свою карьеру успел завоевать 25 трофеев, среди которых - три Лиги Чемпионов.

Отметим, что для "Ромы" - это первый летний трансфер.

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В статье: Педро Родригес Рома (Рим)
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