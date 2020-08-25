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Антонио остается: Интер подтвердил, что Конте продолжит работать с клубом
Аллегри очень расстроится
Несмотря на многие слухи в итальянских СМИ, Антонио Конте продолжит тренировать миланский "Интер".
Официальная пресс-служба подтверждает, что сегодня наставник провел встречу с руководством. Стороны обсудили все вопросы и решили продолжить строить проект в "Интере".
???? | COMUNICATO— Inter (@Inter) August 25, 2020
Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ???? https://t.co/WeULb8XV33
Антонио возглавил клуб летом прошлого года. Получив неплохое усиление состава, он привел "Интер" к серебру в Серии А, а также вывел их в финал Лиги Европы.
Исходя из вышеперечисленной информации, Макс Аллегри