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Антонио остается: Интер подтвердил, что Конте продолжит работать с клубом

Италия
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Аллегри очень расстроится

Антонио остается: Интер подтвердил, что Конте продолжит работать с клубом
UA-Футбол
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Несмотря на многие слухи в итальянских СМИ, Антонио Конте продолжит тренировать миланский "Интер".

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Официальная пресс-служба подтверждает, что сегодня наставник провел встречу с руководством. Стороны обсудили все вопросы и решили продолжить строить проект в "Интере".

Антонио возглавил клуб летом прошлого года. Получив неплохое усиление состава, он привел "Интер" к серебру в Серии А, а также вывел их в финал Лиги Европы.

Исходя из вышеперечисленной информации, Макс Аллегри останется без работы.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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