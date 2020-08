Туринские тигры: Ювентус представил резервный комплект формы на сезон-2020/21

"Ювентус" презентовал новый третий комплект экипировки на следующую кампанию: на этот раз фанаты смогут выделиться с помощью ярких оранжевых футболок, которые символизируют силу и дух команды на поле.

Данная новинка – очередное доказательство постоянной эволюции клуба, его стремления удивлять и предлагать неожиданные идеи. Технический спонсор клуба Adidas сумел воплотить в дизайне традиции и ДНК "Ювентуса", как отмечает пресс-служба "бьянконери".

Ready for what‘s next ⏭



Live ahead with our third shirt for 20/21 by @adidasfootball#ReadyForSport #createdwithadidas.



Available now on the Juventus Official Online Store.