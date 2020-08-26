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Туринские тигры: Ювентус представил резервный комплект формы на сезон-2020/21

Италия
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Похоже на футболки "Вулвз"?

Туринские тигры: Ювентус представил резервный комплект формы на сезон-2020/21
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"Ювентус" презентовал новый третий комплект экипировки на следующую кампанию: на этот раз фанаты смогут выделиться с помощью ярких оранжевых футболок, которые символизируют силу и дух команды на поле.

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Данная новинка – очередное доказательство постоянной эволюции клуба, его стремления удивлять и предлагать неожиданные идеи. Технический спонсор клуба Adidas сумел воплотить в дизайне традиции и ДНК "Ювентуса", как отмечает пресс-служба "бьянконери".

Экипировка оснащена технологиями HEAT.RDY и KEEP COOL, они позволяют быстро отводить влагу от тела футболиста. Оранжевый цвет был использован для третьей формы "Ювентуса" впервые в истории.

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В статье: Ювентус (Турин) футбольная форма
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Источник:
Juventus

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