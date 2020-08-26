Туринские тигры: Ювентус представил резервный комплект формы на сезон-2020/21

"Ювентус" презентовал новый третий комплект экипировки на следующую кампанию: на этот раз фанаты смогут выделиться с помощью ярких оранжевых футболок, которые символизируют силу и дух команды на поле.

Читайте также Маэстро в новой роли. Ювентус провел первую тренировку под руководством Пирло

Данная новинка – очередное доказательство постоянной эволюции клуба, его стремления удивлять и предлагать неожиданные идеи. Технический спонсор клуба Adidas сумел воплотить в дизайне традиции и ДНК "Ювентуса", как отмечает пресс-служба "бьянконери".

Ready for what‘s next ⏭



Live ahead with our third shirt for 20/21 by @adidasfootball#ReadyForSport #createdwithadidas.



Available now on the Juventus Official Online Store. — JuventusFC (@juventusfcen) August 26, 2020

Экипировка оснащена технологиями HEAT.RDY и KEEP COOL, они позволяют быстро отводить влагу от тела футболиста. Оранжевый цвет был использован для третьей формы "Ювентуса" впервые в истории.