Опорный полузащитник "Челси" Н'голо Канте в ближайшее время может сменить клубную прописку. Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассчитывает, что сможет заполучить в состав французского футболиста, сообщает спортивный журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

"Нерадзурри" претендуют на Канте и Николо Бареллу, каждому из которых команда готова предложить долгосрочный контракт до 2025 года. "Челси" намерен расстаться с 10 футболистами, в список которых попал и французский опорный полузащитник.

В сезоне-2019/2020 футболист Канте вышел на поле 22 раза, забив три гола.