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Конте надеется, что Н'Голо Канте присоединится к его команде

Италия
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Футболист может серьезно усилить команду

Конте надеется, что Н'Голо Канте присоединится к его команде
Новина українською

Опорный полузащитник "Челси" Н'голо Канте в ближайшее время может сменить клубную прописку. Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассчитывает, что сможет заполучить в состав французского футболиста, сообщает спортивный журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

"Нерадзурри" претендуют на Канте и Николо Бареллу, каждому из которых команда готова предложить долгосрочный контракт до 2025 года. "Челси" намерен расстаться с 10 футболистами, в список которых попал и французский опорный полузащитник.

В сезоне-2019/2020 футболист Канте вышел на поле 22 раза, забив три гола.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Челси (Лондон) Нголо Канте Н'Голо Канте
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