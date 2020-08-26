Рейна прошел медосмотр перед трансфером в Лацио

Испанский вратарь Пепе Рейна прибыл в Рим для подписания контракта с "Лацио". Он уже успешно прошел медосмотр, сообщает пресс-служба клуба.

По информации итальянских СМИ, соглашение будет рассчитано будет рассчитано на два года.

37-летний испанец принадлежит "Милану". В прошлом сезоне он провел один матч за итальянский клуб и еще 12 на правах аренды за "Астон Виллу". Контракт с "Миланом" действует до лета 2021 года.