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Рейна прошел медосмотр перед трансфером в Лацио

Италия
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Игрок присоединится к команде в ближайшее время

Рейна прошел медосмотр перед трансфером в Лацио
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Испанский вратарь Пепе Рейна прибыл в Рим для подписания контракта с "Лацио". Он уже успешно прошел медосмотр, сообщает пресс-служба клуба.

По информации итальянских СМИ, соглашение будет рассчитано будет рассчитано на два года.

37-летний испанец принадлежит "Милану". В прошлом сезоне он провел один матч за итальянский клуб и еще 12 на правах аренды за "Астон Виллу". Контракт с "Миланом" действует до лета 2021 года.

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В статье: Пепе Рейна Лацио (Рим) Лацио
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