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Рейна прошел медосмотр перед трансфером в Лацио
Игрок присоединится к команде в ближайшее время
Испанский вратарь Пепе Рейна прибыл в Рим для подписания контракта с "Лацио". Он уже успешно прошел медосмотр, сообщает пресс-служба клуба.
По информации итальянских СМИ, соглашение будет рассчитано будет рассчитано на два года.
???? Visite mediche in corso per @PReina25 in @ClinicaPaideia #CMonEagles ???? pic.twitter.com/OL6isIjAnW— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 26, 2020
37-летний испанец принадлежит "Милану". В прошлом сезоне он провел один матч за итальянский клуб и еще 12 на правах аренды за "Астон Виллу". Контракт с "Миланом" действует до лета 2021 года.