Рейна прошел медосмотр перед трансфером в Лацио

Испанский вратарь Пепе Рейна прибыл в Рим для подписания контракта с "Лацио". Он уже успешно прошел медосмотр, сообщает пресс-служба клуба.

По информации итальянских СМИ, соглашение будет рассчитано будет рассчитано на два года.

Visite mediche in corso per @PReina25 in @ClinicaPaideia