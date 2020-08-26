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Все из-за Наполи: Кавани отказался от перехода в Ювентус

Италия
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Уругваец уважает неаполитанцев

Все из-за Наполи: Кавани отказался от перехода в Ювентус
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Эдинсон Кавани продолжает искать себе новый клуб. Совсем недавно у него сорвался трансфер в "Бенфику".

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Как сообщает Sky Sport Italia, контракт "матадору" предлагал "Ювентус". Однако 33-летний форвард принял решение ответить отказом.

Главная причина - его игра за "Наполи". За неаполитанский клуб он провел 138 матчей, в которых отметился 104 раза. Туринский клуб - один из главных антагонистов "партенопейцов".

Отметим, что также "зебры" планируют подписать нападающего "Ромы".

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В статье: Эдинсон Кавани Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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