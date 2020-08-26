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Новый Пирло едет к Конте. Интер согласовал трансфер 20-летнего полузащитника
Миланский клуб не перестает удивлять
Третье трансферное окно подряд, "Интер" - один из самых активных покупателей. Вслед за
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланскому клубу удалось согласовать трансфер Сандро Тонали. Речь идет о годовой аренде, после чего последует обязательный выкуп за 35 миллионов.
Полузащитник очень хорошо себя зарекомендовал в "Брешии", получив прозвище "новый Пирло". Им интересовались многие, но Сандро с самого начала настаивал именно на переходе в "Интер".
Отметим, что помимо новых игроков, миланскому клубу удалось