Новый Пирло едет к Конте. Интер согласовал трансфер 20-летнего полузащитника

Третье трансферное окно подряд, "Интер" - один из самых активных покупателей. Вслед за подписанием Хакими , готовится второй топ-трансфер.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланскому клубу удалось согласовать трансфер Сандро Тонали. Речь идет о годовой аренде, после чего последует обязательный выкуп за 35 миллионов.

Полузащитник очень хорошо себя зарекомендовал в "Брешии", получив прозвище "новый Пирло". Им интересовались многие, но Сандро с самого начала настаивал именно на переходе в "Интер".

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