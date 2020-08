Ювентус арендует 21-летнего полузащитника Шальке

В ближайшее время состав "Ювентуса" пополнил очередной полузащитник.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб договорился с "Шальке" об аренде Уэстона Маккени. За это они заплатят три миллиона, а через год, уже за 18, смогут его выкупить.

Маккени - игрок центра поля, который может сыграть на позиции "восьмерки" и "шестерки". За прошедший сезон он смог отыграть 32 матча, которых совершил шесть результативных действий.

