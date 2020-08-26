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Ювентус арендует 21-летнего полузащитника Шальке
Решение Пирло?
В ближайшее время состав "Ювентуса" пополнил очередной полузащитник.
По информации Фабрицио Романо, туринский клуб договорился с "Шальке" об аренде Уэстона Маккени. За это они заплатят три миллиона, а через год, уже за 18, смогут его выкупить.
Маккени - игрок центра поля, который может сыграть на позиции "восьмерки" и "шестерки". За прошедший сезон он смог отыграть 32 матча, которых совершил шесть результативных действий.
Juventus are close to sign Weston McKennie from Schalke. €3M loan + €18M option to buy. Agreement to be completed and here we go soon! ⚪️⚫️ @SkySport #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2020
Отметим, что летом "Ювентус" отпустил