Официально: экс-тренер Кальяри Маран возглавил Дженоа

Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении нового главного тренера – им стал Роландо Маран. Трудовой договор с 57-летним специалистом подписан на 2 года.

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Напомним, последним местом работы наставника был "Кальяри", весной "сардинцы" уволили Роландо.

В послужном списке Марана находятся "Кьево", "Катания", "Бари", "Триестина" и "Брешия". В прошлом сезоне Серии А "Дженоа" занял 17-е место в турнирной таблице.