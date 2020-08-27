  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: экс-тренер Кальяри Маран возглавил Дженоа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: экс-тренер Кальяри Маран возглавил Дженоа

Италия
(1 голосов)

Роландо теперь в Генуе

Официально: экс-тренер Кальяри Маран возглавил Дженоа
Новина українською

Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении нового главного тренера – им стал Роландо Маран. Трудовой договор с 57-летним специалистом подписан на 2 года.

Читайте такжеУгасший талант: Кшиштоф Пентек может вернуться в Серию А

Напомним, последним местом работы наставника был "Кальяри", весной "сардинцы" уволили Роландо.

В послужном списке Марана находятся "Кьево", "Катания", "Бари", "Триестина" и "Брешия". В прошлом сезоне Серии А "Дженоа" занял 17-е место в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роландо Маран Дженоа (Генуя) Дженоа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Genoa

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...