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Официально: экс-тренер Кальяри Маран возглавил Дженоа
Роландо теперь в Генуе
Пресс-служба "Дженоа" объявила о назначении нового главного тренера – им стал Роландо Маран. Трудовой договор с 57-летним специалистом подписан на 2 года.
Напомним, последним местом работы наставника был "Кальяри", весной "сардинцы" уволили Роландо.
В послужном списке Марана находятся "Кьево", "Катания", "Бари", "Триестина" и "Брешия". В прошлом сезоне Серии А "Дженоа" занял 17-е место в турнирной таблице.
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Источник:Genoa
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