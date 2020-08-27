Инициатор – Интер. Старт Серии А может быть отложен

Начало чемпионата Италии будет отложено, если клубы Серии А поддержат инициативу миланского "Интера" – об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera TV.

Шесть дней назад, 21 августа, "нерадзурри" проиграли в финале Лиги Европы испанской "Севилье". Руководство "Интера" считает, что адекватно подготовиться к старту первенства в столь короткие сроки – нереальная задача.

Напомним, предварительно начало Серии А запланировано на 19 сентября. Пока "Интер" еще не оформил запрос в Федерацию футбола Италии, миланцы готовы продвигать инициативу в одиночку, но, тем не менее, гранду интересна позиция других клубов, "нерадзурри" готовы подождать до 31 августа, когда будет сформирован календарь сезона.