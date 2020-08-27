  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Инициатор – Интер. Старт Серии А может быть отложен
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инициатор – Интер. Старт Серии А может быть отложен

Италия
(2 голосов)

"Нерадзурри" не успевают подготовиться

Инициатор – Интер. Старт Серии А может быть отложен
Новина українською

Начало чемпионата Италии будет отложено, если клубы Серии А поддержат инициативу миланского "Интера" – об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera TV.

Читайте такжеНовый Пирло едет к Конте. Интер согласовал трансфер 20-летнего полузащитника

Шесть дней назад, 21 августа, "нерадзурри" проиграли в финале Лиги Европы испанской "Севилье". Руководство "Интера" считает, что адекватно подготовиться к старту первенства в столь короткие сроки – нереальная задача.

Напомним, предварительно начало Серии А запланировано на 19 сентября. Пока "Интер" еще не оформил запрос в Федерацию футбола Италии, миланцы готовы продвигать инициативу в одиночку, но, тем не менее, гранду интересна позиция других клубов, "нерадзурри" готовы подождать до 31 августа, когда будет сформирован календарь сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
27.08.2020 в 13:09
Ви слішком много курітє) ггг)) Іншим командам навпаки на руку зараз з Інтером грати - будуть дрюкати його 3:1 як Динамо кротів
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
27.08.2020 в 13:48
Далеко не всегда получается сидеть почти всю игру в защите и чтобы повезло 3 из 3- х. Это кстати не дрюкать а отскочить
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...