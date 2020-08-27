Все ради Пирло? Бонуччи отказал Манчестер Сити

"Манчестер Сити" сделал предложение "Ювентусу" по защитнику Леонардо Бонуччи, но получил отказ. Порталы Football Italia и Sky Sport Italia отмечают, что 33-летний итальянец хочет поддержать нового главного тренера "бьянконери" и экс-партнера по команде Андреа Пирло.

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Игрок настолько быстро дал отказ, что "Манчестер Сити" даже не успел начать переговоры. Напомним, Бонуччи и Пирло вместе играли за "Ювентус" с 2011 по 2015 год, также Леонардо и Андреа были партнерами по сборной Италии.

Гвардиола был лично заинтересован в приобретении итальянского защитника, но теперь Пепу придется искать другие варианты для усиления проблемной позиции. Контракт Леонардо с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.