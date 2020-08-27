  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: 37-летний Рейна стал вратарем Лацио
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: 37-летний Рейна стал вратарем Лацио

Италия
(1 голосов)

Очередной клуб в карьере испанца

Официально: 37-летний Рейна стал вратарем Лацио
UA-Футбол
Новина українською

Пепе Рейна подписал контракт с "Лацио". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

Испанский голкипер недавно покинул "Милан", досрочно получив статус свободного агента. "Орлы" смогли бесплатно подписать с опытным вратарем сделку, сроки которой не называются.

Читайте такжеРейна: У меня были симптомы, похожие на коронавирус

Рейна в своей карьере защищал цвета многих команд. Имеет опыт игры за "Ливерпуль", "Наполи", "Милан", "Вильярреал", "Астон Виллу" и "Баварию". На его полке стоят девять трофеев.

Отметим, что Рейна будет исполнять роль дублера Стракоши. "Лацио" завоевал право играть на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пепе Рейна Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...