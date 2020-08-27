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Официально: 37-летний Рейна стал вратарем Лацио
Очередной клуб в карьере испанца
Пепе Рейна подписал контракт с "Лацио". Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
Испанский голкипер недавно покинул "Милан", досрочно получив статус свободного агента. "Орлы" смогли бесплатно подписать с опытным вратарем сделку, сроки которой не называются.
Рейна в своей карьере защищал цвета многих команд. Имеет опыт игры за "Ливерпуль", "Наполи", "Милан", "Вильярреал", "Астон Виллу" и "Баварию". На его полке стоят девять трофеев.
???? @PReina25 è un nuovo calciatore biancoceleste!#CMonEagles ???? pic.twitter.com/yyQYD2d2Fx— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2020
Отметим, что Рейна будет исполнять роль дублера Стракоши. "Лацио" завоевал право играть на групповом этапе Лиги Чемпионов.